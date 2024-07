Puppet House : une sortie avant la fin de 2024

Publié le Mercredi 10 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

Il est vraiment partout ce Jeff Panacloc

Dans Puppet House vous incarnez le détective Rick, enquêtant sur la disparitions des gens dans le quartier. Tous ces mystères semblent être reliés par une chose, la vieille maison d’un ventriloque. Vous devrez alors conclure l'enquête, tout en ayant été pris pour cible par des marionnettes.Vous devrez également faire face à certaines énigmes pour sortir de certaines pièces par exemple. Chaque puzzle vous proposera un challenge à la hauteur de votre logique et surtout permettra d’avancer plus loin dans les secrets du fameux tueur marionnette.Mêlant humour absurde et horreur, Puppet House rappelle un peu les films comme Scary Movies, alors n'ayez pas peur d'avoir peur, ça sera aussi drôle !En Single-Player, Puppet House sortira avant la fin de 2024 et il est déjà ajoutable à la liste de souhait sur Steam