Frontier Hunter - Erza's Wheel of Fortune : Une sortie prévue pour le 26 Juillet 2024

Publié le Mercredi 10 juillet 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Des monstres et des filles d'animés

Incarnez Erza, une chasseuse de monstre de l'armée impériale envoyée sur une nouvelle planète, dans Frontier Hunter: Erza's Wheel of Fortune. Étendez les frontières de votre empire en parcourant ce nouveau monde, combattez les monstres qui y résident et percez leurs mystères.Frontier Hunter: Erza's Wheel of Fortune est un RPG solo de plateformes, d'action et d'aventure. Pour avancer dans le jeu, il vous faudra traverser différents niveaux en résolvant les casse-têtes et combattant les monstres ou boss du niveau. Pour explorer ce monde, il vous est possible de passer par différents chemins afin de pouvoir vous entraîner ou récolter des objets. En effet, les boss du jeu ne sont pas prévus pour être faciles à battre. Le jeu possède différents personnages jouables au capacités diverses qu'il vous est possible de rencontrer et incarner tout au long de l'histoire.Frontier Hunter: Erza's Wheel of Fortune est signé IceSitruuna et sera disponible sur Steam et PlayStation 5 le 26 Juillet 2024. Le jeu est déjà disponible en accès anticipé au prix de 24,50 €.