Amazon Prime Gaming : trois nouveautÃ©s pour les jeux gratuits de Juillet

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça continue !

Suicide Squad: Kill the Justice League - 16 juillet à 9h [Epic Games Store]

Chivalry 2 - 16 juillet à 9h [Epic Games Store]

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - 16 juillet à 9h [Epic Games Store]

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné... sauf s'il s'agit d'un code sur une autre plateforme, dans quel cas, vous le garderez ad vitam.Ce mois-ci, Amazon a mis le paquet pour accompagner ses "Prime Days" qui auront lieu les 16 et 17 juillet.Voici les jeux 3 nouveaux jeux offerts ajoutés pour le mois de juillet :