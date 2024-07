- Planet Coaster 2 annoncÃ© pour octobre 2024 !

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 10:45:00 par Rose Perthuisot

ils n'en loopent pas une

Attachez vos ceintures car Planet Coaster 2 vient d’être annoncé ! Développé par Frontier Developments, la suite du fameux premier opus de 2016 promet bien des belles choses, notamment un gameplay plutôt aquatique.En effet, vous pourrez construire des montagnes russes ainsi que, grosse nouveauté, les fameux parcs aquatiques. Surprenez vos visiteurs avec des toboggans ou encore des piscines à vagues, mais n’oubliez pas que vous devrez superviser le tout avec la sécurité maximale.Vous aurez le choix parmi trois modes de jeux : Carrière,pour découvrir des scénarios, Franchise, pour monter le plus haut dans les classements des parcs mondiaux et Bac à sable pour construire un parc épique qui vous ressemble.Il sera possible de jouer avec des amis, en visitant leur parc et en testant leur manège mais aussi en partageant un niveau Bac à sable pour construire ensemble. Les joueurs pourront aussi partager leurs plans de parcs à d’autres via le Workshop.Planet Coaster 2 sera lancé à l'automne 2024 sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series X/S et vous pouvez déjà l’ajouter en liste de souhait sur Steam