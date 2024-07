- Police Simulator: Patrol Officers sur Nintendo Switch le 29 octobre prochain

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 10:15:00 par Rose Perthuisot

Ah ! La schnouff !

Police Simulator: Patrol Officers est, comme son nom l’indique, un jeu de simulation d’agents de police. Vous pourrez patrouiller dans les rues de Brighton, seul ou bien accompagné en coopération en ligne.Avec un choix large de huit personnages, monter les échelons de la carrière en allant de la distribution de PV à des enquêtes sur des scènes de crime. Chaque service offre des tâches uniques avec de nouvelles interactions, véhicules, et commissariats à débloquer. Tout au long de votre partie, votre comportement sera évalué, récompensant ainsi les bonnes actions avec du nouveaux contenus et sanctionnant les mauvaises avec la menace planante du renvoi.Après être sorti en 2022 sur PC, le jeu débarquera finalement sur Switch le 29 octobre prochain. Optimisée pour cette dernière, cette édition inclut toutes les mises à jour des versions PC et console et sera sur le Nintendo eShop pour 29,99 €. Les joueurs qui précommandent auront une remise de 10% avec un véhicule vintage à la clé.