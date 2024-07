- Alaskan Road Truckers: Highway Edition dÃ©barque sur console

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 10:30:00 par Rose Perthuisot

en route Marcel, mais mets un pull

Préparez vos chaînes à neige, car dans Alaskan Road Truckers : Highway Edition, vous allez surement devoir affronter les conditions les plus difficiles pour conduire. Développée par Road Studio, cette simulation de conduite nous plonge dans les étendues sauvages de l’Alaska afin de transporter une variété de fret.Les joueurs devront bichonner leur véhicule, certes, mais aussi eux-mêmes. Faites des provisions pour le voyage et préparez les réparations d’urgence au milieu du grand froid. Mais, vous devrez aussi gérer votre fatigue, votre faim, ou bien encore votre température corporelle pour rester vif et e n bonne santé.Vous aurez la possibilité de personnaliser votre camion pour profiter pleinement de cette petite maison mobile.Pour finir, avec ces trois modes de difficulté différentes, décontracté, standard et hardcore, Alaskan Road saura plaire à tous les types de joueurs, mais surtout aux fondus de neige.Déjà disponible sur PC depuis l’année dernière, il vient d’arriver sur la Xbox Series X/S et la Playstation 5 avec tous les DLC existants.