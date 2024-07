- Lurch : BientÃ´t un accÃ¨s anticipÃ©

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Fuiez pauvres fous

Vous parcourez les bois de la forêt de Dreadwood quand vous êtes surpris par la nuit qui tombe plus tôt que prévu. Vous vous réfugiez alors dans une petite maison abandonnée. Mais ce que vous ne savez pas c'est que ces bois et cette maison sont hantés, et vous êtes maintenant à la merci du monstre qui rôde.Lurch est un jeu d'horreur en coop d'exploration et de casse-têtes. Dans ce jeu vous devez jouer en équipe pour accomplir un certain nombre de tâches et fuir la maison. Mais attention car un monstre essaye de vous manger par la même occasion. Trouvez ses points faibles pour vous défendre ou bien cachez-vous dans les armoires pour lui échapper et rester en vie.Lurch est un jeu signé Bartic Studios et devrait bientôt être disponible en accès anticipé sur Steam