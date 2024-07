Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 15 juillet 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Le premier en dit long..

SEX Airlines Prospector: The First Contract Chocolate Factory Simulator: Prologue KAKU: Ancient Seal Horticular Anger Foot Hamster Playground L'aventure de Sarah : Voyage dans le temps Riven Ocean World: Eden Crafters ELDEN RING Shadow of the Erdtree Drug Dealer Simulator 2 Ale & Tale Tavern: First Pints Chained Together Crime Boss: Rockay City Still Wakes the Deep Blade and Sorcery Shin Megami Tensei V: Vengeance KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.