The Crust : disponible en Early Access sur Steam

Publié le Mardi 16 juillet 2024 à 11:15:00 par Rose Perthuisot

Littéralement la tête dans la lune

Après 5 ans de développement, The Crust débarque enfin en Early Access sur Steam. Votre but ? Établir une colonie sur la lune et commencer à explorer l’espace. Sur votre chemin vous trouverez des ressources de valeur, que vous devrez miner mais surtout en essayant d'automatiser vos productions. Organisez des expéditions scientifiques afin d’explorer la surface de la lune et d’en découvrir ses secrets.Commerce et marché sont à la clé, les joueurs devront spéculer et investir pour créer du profit afin de financer d’ambitieux projets planétaires. Il leur faudra composer les meilleures équipes possibles de chaque pôle avec chacune leur compétence pour élaborer les meilleures méthodes de production.Restez tout de même attentif aux humeurs des populations et de leur besoin car sinon ils seront à l'origine de tous vos maux. Vos décisions affecteront votre environnement que vous le vouliez ou non donc essayez de maintenir un équilibre sain pour votre développement.Le jeu est disponible pour 28,99 € sur Steam alors devenez un pionnier de la colonisation spatiale et menez l’humanité vers d'autres horizons.