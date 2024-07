Train Valley World : disponible le 8 août

Publié le Mardi 16 juillet 2024 à 10:15:00 par Rose Perthuisot

Tchou tchou

Développé par Flazm, Train Valley World est un jeu de stratégie ferroviaire, mêlant stratégie et construction dans lequel vous devrez gérer et optimiser votre propre réseau de trains en pleine révolution industrielle.Votre mission ? Relier les différentes stations, transporter des passagers et des marchandises, et veiller à ce que tout fonctionne comme sur des rails. De la campagne à la ville, vous découvrirez plusieurs paysages et niveaux différents comme le sable d'Egypte ou encore la Grèce.Vous devrez non seulement construire des voies ferrées, mais aussi maximiser vos profits en gérant les horaires ou encore les collisions. Vous devrez répondre à des quêtes qui sortent de l’ordinaire, comme livrer des médicaments pour éviter une épidémie mondiale ou bien aider un certain capitaine Nemo à construire son sous-marin.Vous pourrez collaborer avec vos amis afin de réaliser le circuit ferroviaire ultime tout en vous amusant. En bref, si vous aimez les trains et la gestion, ce jeu est fait pour vous.Il sortira sur Steam le 8 août prochain sur Steam et une démo est disponible.