Galactic Glitch : Disponible dès maintenant en accès anticipé

Publié le Mardi 16 juillet 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Allons détruire des gros vaisseaux !

Embarquez dans votre vaisseau spatial et explorez l'univers avec Galactic Glitch. Combattez des vaisseaux ennemis, évitez leurs attaques dans un lieu restreint et améliorez vos armes pour les anéantir.Galactic Glitch est un shooter solo de combats et d'exploration. Pour avancer dans le jeu il vous faudra affronter des vaisseaux ennemis et différents boss en comprenant leur paternes mais aussi la physique dans l'espace restreint qui vous est imposé. Lancez les vaisseaux en dehors de la zone pour les faire revenir à l'endroit de sortie et les attaquer sans leur laisser aucune chance. Une fois un vaisseau ennemi détruit vous pouvez utiliser ses pièces comme munition. Débloquez et améliorez plus de 70 armes différentes à travers votre partie.Galactic Glitch est un jeu signé Crunchy Leaf Games et il est disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 15 Juillet 2024 au prix de 12,99 €.