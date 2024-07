Shoulders of Giants - Ultimate : Disponible le 13 Août sur Steam et PlayStation 5

Publié le Mardi 16 juillet 2024 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Ce soir on mange des cuisses d'aliens

Embarquez dans un mécha complètement customisable et allez délivrer des planètes en les débarrassant des extraterrestres qui s'y sont installés. Dans Shoulders of Giants: Ultimate, choisissez votre classe et partez découper de l'alien.Shoulders of Giants: Ultimate est un RPG d'action, roguelike, solo ou en coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs. Pour avancer dans le jeu, vous devez vous combattez des hordes d'ennemis aliens qui ont infesté des planètes. Pour celà il vous faut choisir votre classe, vos armes et vos compétences parmi un large choix.Shoulders of Giants: Ultimate est un jeu signé Moving Pieces Interactive et sera disponible sur Steam et PlayStation 5 à partir du 13 Août 2024.