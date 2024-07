Les Insolites de Japan Expo - Edition 2024

Publié le Mardi 16 juillet 2024 à 10:30:00 par Inès Pouille

Bien que nous n’ayons pas vu cette année de curiosités abracadabrantesques comme l’année dernière, quelques stands de cette Japan Expo 2024 nous ont donné un petit rictus, nous laissant penser que nous ne pouvions pas passer à côté d’une nouvelle présentation du festival sous un angle inhabituel : celui des stands insolites.

Peut-être arriverons-nous à créer une sorte de tradition, Arthur et moi, à force …



L’année dernière, on vous décrivait de très curieux produits comme la gamme de savons et spray corporels Mario en collaboration avec la marque LUSH, de cours de sabre koréen épique consistant à souffler une bougie grâce à la force de votre frappe, ou encore un microphone silencieux ressemblant étrangement à un accessoire BDSM.

Cette année, le podium a été difficile à établir, tant le niveau d’étrange n’était pas aussi lunaire, mais plus représenté que la dernière fois.

Commençons donc avec notre médaille de bronze, le pâtissier de melon pan TOHA, qui proposait plusieurs goûts de cette brioche japonaise apparemment célèbre, comme le melon bien sûr, mais aussi fraise, chocolat, matcha … Tandis qu’une variante, présentée dans un petit coffre au trésor, se détache du lot. Un petit pain sculpté d'étranges motifs spiralés, sobrement étiqueté : “Melon Pan Myrtille - Gomu Gomu Pan”, en référence au fruit du démon violet de One Piece.



La deuxième place de ce podium se voit attribuée à La Maison Blanche, un stand de fabricants de nougats aux parfums très originaux, et volontairement orientés sur le thème de l’Asie. Parmi ceux-ci, on peut noter le nougat au riz soufflé, le nougat aux amandes et wasabi, mais notamment … Le nougat aux amandes et aux mochis au sésame ! Nous n’avons pas tout goûté, mais c’était pas mal !

Quittons enfin les stands de bouffe pour notre première place ! Celle-ci revient à un stand de la zone “art de vivre à la japonaise” où se regroupent les stands d’artisans japonais. Notre médaille d’or se nomme “WA BIEN”, une petite boutique spécialisée dans la fabrication de kimonos pour chiens et chats, à partir de tissus de haute qualité, neufs ou de seconde main confondus. Ces petites tenues très japonisantes sont également fournies avec un cintre spécial, permettant de les exposer dans votre salon si le cœur vous en dit.



Bien que l’idée soit adorable, il était dur de ne pas rire en découvrant les différents modèles présentés. Une grande peluche de loup, bien en évidence devant le stand, arborait un kimono rouge et noir, ainsi qu’un petit katana à la ceinture, le faisant ressembler quelque peu à un Palamute de Monster Hunter Rise. Ce simple élément de décor nous fit comprendre directement à quel public les produits s'adressent, et j’ai trouvé ça bien poilant, sans mauvais jeu de mots.

Enfin, sur le mur étaient affichées diverses photos de leurs modèles en conditions réelles, la plupart sur des chats qui avaient un faciès exprimant clairement leur désaccord avec cette idée.



Pour finir, on vous présente nos mentions spéciales / autres coups de coeur :

Bien qu'il ne soit pas spécialement insolite, on salue la présence du Nintendo Pop-up store éphémère, qui fut prit d'assaut dès le jeudi matin. On espère que ça donnera des idées à Nintendo Japan concernant un store permanent sur notre sol ...



On apprécie la collaboration de la marque de glaces à l'eau YETI avec Super Mario, qui proposait une dynamique assez marrante, puisque jouer à des jeux sur les stands Nintendo permettait de gagner des petits bons pour une glace à dépenser sur le stand YETI. On a particulièrement bien aimé les parfums Pomme et Citron !



La troupe Katanaya Ichi, qui réalisait des performances de combats au katana et aux doubles sabres sur la scène Sakura, dont les combats épiques étaient supportés par des effets sonores métalliques réalistes à chaque fois que les lames s’entrechoquaient.



Le stand de cravates réalisées par la designeuse SAK, aux designs à deux motifs différents sur certaines cravates, et présentant quasiment tous des motifs très japonisants.



Un équivalent pour les nœuds papillons à base de kimonos et cuir synthétique recyclés. Pour l’anecdote, le cuir synthétique provient de l’usine Toyota (des chutes de matériaux utilisés pour produire des voitures) située près de chez l’artiste.



Le stand de bijoux / accessoires BDSM, malheureusement trop “premier degré” et “droit au but” pour parvenir jusqu’à notre podium. On aurait apprécié plus de fantaisie.



En parlant de fantaisie, on salue le changement drastique de style de communication du fabricants de sextoys japonais Tenga, qui cette année, ôte le rideau rouge qui rendait auparavant opaque l’entrée de son stand, au profit d’un atelier type “kermesse” consistant à tirer au NERF sur des boîtes de sextoys Tenga pour gagner des goodies ainsi qu’un code de réduction à utiliser en ligne sur leur site.



Enfin … Il faut que je vous parle d’un truc. Vous savez, ça m’angoisse.

A chaque fois que je déambule dans Japan Expo, j’y repense. L’appréhension monte, mais je choisis de l’ignorer. Je sais pertinemment pourtant, que ce sentiment reviendra me hanter tant que je reste entre ces murs …

D’année en année, c’est de plus en plus pesant. On pourrait en rire, on pourrait l’ignorer. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Il faut qu’on en parle.

La mafia des fruits secs prend de plus en plus d’ampleur. Il faut que cela cesse.

Pendant des années, on blaguait sur ce stand qui nous accueillait bien souvent dès l’entrée du festival, dont les exposants nous agressent pour nous faire goûter des échantillons, tandis que d’autres remplissent déjà un sachet à nous faire acheter.

Mais là, c’est trop.

Nous avons dénombré avec Arthur au moins TROIS stands différents de fruits secs, dont 2 situés à 20 mètres l’un de l’autre. Mais ce n’est pas le pire. Alors que nous faisions une pause bien obligée aux toilettes … J’eu un sursaut. Une sueur froide. Pourtant seule dans ce cabinet avec le chiotte, je me sentis épiée. Jugée même, par cette affiche placardée sur la porte, faisant la promotion de ces délicieux fruits secs que je n’avais pas acheté, telle la vile engeance que je suis. Ç’en est fini de moi, pensais-je, alors que la mafia m’avait localisé, et savait que je n’avais pas acheté de ses délicieux fruits secs.

Bref, j’en suis ressortie bien chamboulée, vous vous doutez bien, mais je ne céderai jamais face à la menace et au chantage.

Alors vous aussi, luttez. Dites non à la mafia des fruits secs !







Et pour finir, un florilège de photos en vrac, featuring des cosplays Monster Hunter :