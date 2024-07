Deathbound : Une sortie annoncée pour le 8 Août 2024

Publié le Mardi 16 juillet 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

À la base, la déesse de la vie voulait juste faire un prank

L'Église de la Mort se dresse aux portes de la grande cité d'Akratya, sa quête d'éliminer le Culte de la Vie est sur le point de commencer. Vous êtes le résultat d'une expérimentation désespérée à la poursuite de la vie éternelle et devez survivre dans le monde de Ziêminal, où l'on doit affronter des créatures hostiles tout en étant au milieu du conflit.Deathbound est un RPG solo ou en coopération, d'action et de combats. Pour avancer dans le jeu, il vous faut combattre des ennemis puissants et aux patternes variés. Pour devenir plus fort, vous pouvez absorbez l'essence des guerriers morts au combat que vous trouverez au cours de votre périple pour aquérir de nouvelles connaissances et compétences.Deathbound est un jeu développé par Trialforge Studio et édité par Tate Multimedia et qui sera disponible sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series le 8 Août 2024.