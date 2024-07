Gravity Circuit : l'édition deluxe pour les 1 ans

Publié le Mardi 16 juillet 2024 à 11:00:00 par Rose Perthuisot

Ça se fête

Dans Gravity Circuit votre mission est de détruire une force robotique maléfique qui menace le monde et de restaurer la paix. Développé par Domesticated Ant Games, vous incarnez Kai, un héros cybernétique doté de puissantes compétences pour défaire ses ennemis.Avec son style rétro et pixel, ce jeu de plateforme propose un gameplay vif et frénétique, ou vous devrez éviter pièges et compétences ennemis pour survivre à travers les niveaux. Vous aurez un léger avantage sur eux car vous pourrez manipuler la gravité afin de surmonter les obstacles et explorer des zones inaccessibles au commun des mortels.Vous pourrez traverser 12 niveaux, dans lequel vous tomberez sur des innocents à sauver et des secrets à révéler. Ils vous permettront de débloquer de nouveaux pouvoirs.Pour les amateurs de SpeedRun, vous aurez accès à un chrono pour que vous tentiez de battre vos records précédents.Dans cette édition deluxe, il y aura l'artbook du jeu accompagné de lithographie ainsi qu’un vinyle de la bande son du jeu. Elle ne sera pas disponible pour les joueurs Steam et Switch mais ils bénéficieront pour l'occasion d'une réduction de 40% sur le jeu.Gravity Circuit est disponible sur PC, PS4/5 et Nintendo Switch.