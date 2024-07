Earl vs. the Mutants débarque sur vos PC

Publié le Lundi 22 juillet 2024 à 10:15:00 par Rose Perthuisot

Hâcher du mutant c'est un passe-temps

Dans Earl vs. the Mutants, vous incarnez comme son nom l'indique, Earl, un exterminateur. Manque de bol, c'est un peu l'apocalypse, donc après une petite reconversion professionnelle vous devenez exterminateur de mutants plutôt que de nuisibles.Dans ce jeu, de type roguelite, vous serez au volant à temps plein et essayerez de rouler et tirer sur des mutants déterminés à détruire l’humanité. Votre but ? Survivre, mais surtout écraser de vos pneus la tête de vos ennemis.Vous pourrez améliorer votre véhicule en lui ajoutant des armes par exemple, avoir des bonus ou même obtenir différentes voitures si vous avez la chance de survivre assez longtemps pour défaire un boss.En top down, le jeu est développé par Falling State. Il vient de sortir sur Steam et vous pourrez y jouer pour 5,51 € en profitant de la réduction de 20% du lancement.