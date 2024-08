MySims : Collection cosy, deux anciens jeux débarquent sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

D&co

MySims est sorti en 2007 sur Nintendo DS et sur Nintendo Wii. MySims Kingdom est sorti sur les mêmes plateformes l'année suivante.Dans le premier jeu, vous débarquez dans une ville désertée par la population. Le maire vous demande de lui redonner vie en construisant des objets, en décorant les rues, en changeant l'aspect des bâtiments existants et, bien entendu, en collant des nains de jardin partout parce que les nains de jardin c'est trop cool.Dans MySims Kingdom, vous allez faire la même chose, mais dans un royaume fantastique et cette fois-ci, il y aura des quêtes à remplir, des puzzles à résoudre, le tout en créant de nouvelles choses grâce à votre essence magique, la mana.Les deux jeux sont destinés à un public familial. Ils sortent sur Nintendo Switch le 19 novembre prochain, dans une compilation baptisée MySims : Collection cosy.