Disney Epic Mickey: Rebrushed, la démo est disponible

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Et elle est gratuite

Disney Epic Mickey: Rebrushed sortira sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch le 24 septembre prochain. Pour rappel, il s'agit d'un remastered du jeu sorti sur Wii il y a 14 ans, et dont nous avions fait le test à l'époque , et ça ne nous rajeunit pas ben oui ma bonne dame.Un jeu sympa et original signé Warren Spector (System Shock, Deus Ex...) dans lequel vous allez incarner Mickey, qui s’est emparé par mégarde d’un pinceau magique. Celui dont se sert le grand créateur des mondes de Disney (Walt Disney lui-même, représenté sous les traits de Yen Sid, le sorcier de Fantasia). Manque de bol, notre ami Mouse a tout pourri le travail et a libéré des forces maléfiques qui se nourrissent des mondes enchantés de Disney. Il va donc falloir corriger cette bourde et empêcher que les aventures féériques qui ravissent tant d’enfants ne soient effacées à jamais.Une démo est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox.