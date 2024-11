- Industry Giant 4.0 est sorti en accès anticipé

Publié le Lundi 18 novembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une usine de sextoys, c'est possible ?

Industry Giant 4.0 est un jeu de simulation/construction économique. Le jeu est développé par le studio Don VS Dodo et édité par Toplitz Productions. Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam Dans Industy Giant 4.0, vous devez construire et gérer votre industrie : des transports de marchandises aux plannings de production, en passant par les finances et la construction de bâtiments. Il faudra la développer, la faire fructifier, mais aussi faire avec toutes les problématiques économiques, culturelles et politiques.Il faudra aussi faire avec la météo, qui peut impacter votre production ou votre livraison.Le jeu s'inspire des réussites de PDG tels que Rockefeller, Steve Jobs ou Jeff Bezos.