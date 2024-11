Publié le Lundi 18 novembre 2024 à 09:29:59 par Exterieur

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii révèle deux styles de combat

Crédit: Wikimedia Commons

Un an après la parution de Like a Dragon: Infinite Wealth, les développeurs de Ryû ga Gotoku Studio s’apprêtent à récidiver avec un spin-off qui sent bon la flibuste. Déjà une suite aux aventures du plus chevelu des gangsters japonais, me direz-vous ? Contrairement à son prédécesseur, ce nouvel opus ne suivra pas les aventures d’Ichiban Kasuga ni celles du yakuza repenti Kazuma Kiryu, qui jouait les premiers rôles dans les chapitres antérieurs. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mettra néanmoins en lumière un chouchou des fans, dont un aperçu nous dévoile les styles de combat musclés – et fidèles au ton loufoque de la licence.

Antagoniste principal des premiers jeux Like a Dragon, alors connus en Occident sous le blason de Yakuza, le charismatique Goro Majima fait son grand retour en début d’année prochaine sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Le spin-off qui lui est consacré accoste sur les rives d’Honolulu, théâtre des événements du précédent opus. Annoncé à la surprise générale, ce jeu inattendu ne se présente pas comme un GTA-like . Il marche toutefois dans les plates-bandes de ses aînés en reprenant des éléments de beat 'em up à la touche déjantée si chère aux mordus de la franchise.

Dans un article de blog, le développeur du jeu a illustré quelques-unes des capacités de son protagoniste. Reconverti en pirate du Pacifique, le Chien Fou de Shimano pourra invoquer à ses côtés une escouade de créatures marines pour vaincre ses ennemis. Les forbans n’ont qu’à bien se tenir, car il lui suffira de jouer du violon ou de l’ocarina pour débloquer l’apparition de redoutables requins et méduses. Il lui sera aussi possible d’alterner entre deux styles de combat, passant du mode Sea Dog au mode Mad Dog, ce dernier lui permettant d’appeler à la rescousse une armée de doubles.

Après une apparition aussi courte que mémorable dans Infinite Wealth, Goro Majima débarque donc de nouveau à Hawaii. Ce choix n’a rien d’un hasard, car il inscrit ce spin-off dans la continuité de son prédécesseur malgré son ton décalé, tout en permettant au studio de rentabiliser la zone de jeu créée pour celui-ci. Quelques éléments de gameplay familiers reviennent d’ailleurs en force, à commencer par le jeu de course de kart Dragon Kart.

D’autres mini-jeux sont susceptibles d’être ramenés sur le devant de la scène. Quartier général de la terrible Queen Michele, l’île de Madlantis semble toute désignée pour prendre la relève du château flottant de Like a Dragon Gaiden. Ce lieu interlope, dominé par la silhouette d’une forteresse rappelant celle d’Osaka, abritait arènes de combat et temples du jeu d’argent.

À défaut de trouver sur Madlantis tables de poker ou bandits manchots, les amateurs pourront toutefois se tourner vers diverses options en ligne. Les meilleures plateformes répertorient des milliers de machines à sous gratuites sans téléchargement . Accessibles sans inscription, ces démos sont compatibles avec les ordinateurs et les appareils mobile. Elles brassent un large éventail de thématiques, qui vont de la mythologie au folklore japonais. Les fanas de piraterie peuvent même tester des machines telles que Blackbeard’s Quest ou Treasure Hunt avant de partir à l’abordage en compagnie de leur anti-héros favori.

De toute évidence, les équipes de SEGA et RGG Studio ont donné un nouvel allant à la série ces dernières années. En 2023 et 2024, ce ne sont pas moins de trois jeux qui sont sortis dans le monde, dont un possible futur GOTY. Le spin-off historique Like a Dragon: Ishin! a même quitté les frontières nippones pour la première fois pour le plus grand bonheur de fans internationaux qui l’attendaient depuis dix ans. Cette aventure épique au temps des samouraïs vient d’être ajoutée au catalogue du PlayStation Plus.

Le mois d’octobre a également marqué la sortie des trois premiers épisodes de la série télévisée Like a Dragon. Si cette adaptation signée Prime Video divise les fans , qui fustigent notamment sa narration mélodramatique bien éloignée de l’humour barré de la licence, elle permet d’ancrer celle-ci dans l’imaginaire des spectateurs, dont certains seront peut-être tentés de lorgner du côté des jeux vidéo du même nom.