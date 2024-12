- Intergalactic : The Heretic Prophet, le nouveau jeu signé Naughty Dog

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Ce n'est pas qu'on attend un The Last of Us 3... mais si. Ou même un Uncharted 5... Seulement Naughty Dog en a décidé autrement. Leur prochain jeu sortira sur PS5 et s'intitulera Intergalactic : The Heretic Prophet. Il s'agit d'une toute nouvelle franchise.On y suivra , Jordan A. Mun, une chasseuse de primes qui va explorer Sempiria, une planète lointaine dont la communication avec l'extérieur a été interrompue il y a des centaines d'années.Tous ceux qui s'y sont rendus n'ont plus jamais donné signe de vie.600 ans après cet isolement, Jordan va tenter d'être la première à en percer le secret.