- The Outer Worlds 2 annoncé pour 2025

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 12:40:00 par Cedric Gasperini

Une bonne nouvelle !

Obsidian Entertainment et Xbox Game Studios ont annoncé le développement de The Outer Worlds 2, pour une sortie prévue en 2025, si tout va bien.Le jeu sortira sur PC, Xbox Series et PS5.C'est une toute nouvelle colonie d'Arcadia que vous allez explorer, et tenter de découvrir l'origine des failles qui menacent de détruire la galaxie.Une nouvelle fois, les joueurs auront une énorme liberté d'exploration, de choix, d'évolution.Un premier trailer a été diffusé.