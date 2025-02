Survive The Fall : le jeu post-apo dÃ©voile son gameplay

Publié le Vendredi 31 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A suivre de près

Dans un monde dévasté à cause de l’écrasement d’une météorite qui a presque causé l’extinction de l’humanité, l’automne règne perpétuellement. La faune et la flore ont subi des mutations, rendant toute excursion périlleuse.Et pourtant, il faut explorer les environs pour récolter des ressources qui vous permettront d'améliorer votre base et permettre aux survivants d'avoir un meilleur quotidien.Vous allez gérer une équipe de 3 personnes. Le jeu se déroule en temps réel mais pourra être mis en pause le temps de vous organiser et de mettre au point une tactique de combat, par exemple.Le jeu est développé par Angry Bulls Studio et édité par Toplitz Productions. Il sortira cette année sur Steam