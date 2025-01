PGA Tour 2K25 montre ses modes MyCareer et MyPlayer

Publié le Jeudi 30 janvier 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Toujours plus complet

PGA Tour 2K25 sort le 28 février. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Un carnet de développeurs présentant les modes MyCareer et MyPlayer a été mis en ligne.La nouvelle itération de la saga de jeux de golf signé EA Sports permettra en effet de créer son propre golfeur grâce à MyPlayer et de l'accompagner tout au long de sa carrière sur les greens les plus célèbres du monde. Une large possibilité de personnalisation est proposée. Cinq archétypes, proposant des styles de jeu spécifiques, sont disponibles : Machine, Métronome, Acrobate, Main verte et Architecte.L'équipement connaîtra lui aussi une progression au fil de votre expérience glanée.Enfin, le mode MyCareer propose une sorte de mode campagne dans lequel vous débutez en tant que rookie et espérez à terme finir dans le top 70.Vous pourrez y retrouver Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, ainsi que Rose Zhang, dans des tournois comme le PGA Championship à Quail Hollow, l'U.S. Open à Oakmont Country Club, le 153e Open au Royal Portrush Golf Club, l'AT&T Pebble Beach Pro-Am à Pebble Beach ou le THE PLAYERS Championship au TPC Sawgrass, pour ne citer qu'eux.Vous retrouverez aussi une nouvelle mécanique EvoSwing (qui gère le contact, le rythme, la transition et la trajectoire du swing), de nouveaux types de coups, de nouvelles trajectoires de balle, de nouvelles physiques de roulement et des améliorations visuelles dans ce nouvel opus.