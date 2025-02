- Robobeat : le FPS rythmé est sorti sur consoles

Publié le Vendredi 31 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Tuer en dansant

Développé par Izanity et édité par Kwalee, Robobeat vient tout juste de sortir sur consoles PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'un FPS façon rogue-lite qui se base sur le rythme de la musique.Sorti en 2023 sur PC, où il a remporté un bon succès, le jeu vous met dans la peau d'un chasseur de primes, Ace, qui est sur les traces de Frazzer, un robot. Vous allez le traquer jusqu'à son manoir, manoir qui change constamment d'apparence et de configuration. Ce qui justifie d'avoir des niveaux générés aléatoirement. Le manoir est infesté d'ennemis robots et vous allez les défoncer au rythme de la musique qui est diffusée.Bonne nouvelle, vous pourrez customiser cette musique et mettre la vôtre.