- Phantom Brave : The Lost Hero est sorti en boÃ®te

Publié le Vendredi 31 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Normal, la saga fête ses 20 ans

Phantom Brave: The Lost Hero vient de sortir sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 en version physique. Vous devriez donc pouvoir le retrouver dans toutes les bonnes bouchiers de France et de Navarre.Ce JRPG stratégique vous propose de découvrir l'histoire de Marona, une jeune fille possédant la capacité de parler aux Phantoms. Elle peut les invoquer en combat en liant leurs âmes à des objets. Alors qu'elle voyage d'île en île, elle se fait attaquer par un esprit et sa flotte fantôme et elle se retrouve séparée de son ami Ash. Marona fait alors la rencontre d'Abricot, le fantôme de la fille d'un pirate légendaire, qui lui promet de l'aider. Vous allez alors partir à la recherche de Ash, vous faire de nouveaux alliés en route et affronter la flotte fantôme qui vous a attaqué.51 types d'unités dont à découvrir pour créer votre équipe de pirates et partir à l'aventure.Le jeu, qui sort aussi sur PC en dématérialisé, est signé Nippon Ichi Software et édité par NIS America.