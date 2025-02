- Dreampainters, un jeu poétique et artistique

Publié le Vendredi 31 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Je suis Dali

Créé par le Game Director du jeu House Flipper 2, le studio Stability Games dévoile son nouveau projet. Il s'agit d'un jeu, prévu sur PC à une date non déterminée, qui s'intitule Dreampainters.Vous allez être plongé dans un monde poétique et artistique, dans une aventure surréaliste, dans le but d'en découvrir les secrets.Jouable en coop, le jeu vous demande de barbouiller comme un con les décors, chaque couleur permettant d'interagir avec l'environnement, permettant alors de résoudre les énigmes. Par exemple, le jaune vous fait rebondir.On vous laisse découvrir ça en vidéo.