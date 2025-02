- LostMagic, le RPG au tour par tour en 2D, est sorti

Publié le Vendredi 31 janvier 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

5, comme les doigts de pied

LostMagic est un jeu de rôle old-school en 2D, au tour par tour. Très old-school. Jouable en coop jusqu'à 5, le jeu vous entraîne dans des donjons pour aller trouver des trésors après avoir combattu d'innombrables monstres. Il y aura aussi des rencontres, puisque le jeu se veut à forte composante narrative.Vous pourrez aussi rejoindre des organisations secrètes, qui vous confieront alors des missions.Il y a également des arènes PvP où les joueurs pourront se mesurer les uns aux autres. Chaque combattant commence sans arme ni équipement et doit faire son petit bonhomme de chemin au fil de ses victoires.LostMagic est développé par Nokhook Entertainment et édité par Brightika Inc, soit un développeur et un éditeur indépendants, et vient de sortir en accès anticipé sur PC, sur Steam