- Into the Dead: Our Darkest Days en accÃ¨s anticipÃ© le 9 avril

Publié le Vendredi 21 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Survivants, mais pas pour longtemps

Le studio indépendant PikPok.a annoncé la sortie de son jeu Into the Dead: Our Darkest Day pour le 9 avril prochain, sur PC, via Steam Vous allez donc tenter de survivre à une apocalypse zombie. Le jeu vous emmène au Texas, en 1980, à Walton City. Vous allez devoir aider un groupe de survivants à se mettre à l'abri. Il vous faudra fuir l'avancée de hordes de morts-vivants, trouver de quoi survivre, de quoi fabriquer des armes... Vous devrez aussi bien prendre soin de leur santé physique que de leur santé mentale... d'autant plus que certains de ces survivants ne le resteront pas longtemps et cela pourrait affecter tout le groupe.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.