God Save Birmingham : invasion de zombie au Moyen-Âge

Publié le Jeudi 27 mars 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Alléchant

Développé par Ocean Drive Studio, God Save Birmingham est un jeu de survie en monde zombie. Mais pas n'importe quel monde et pas n'importe quelle survie : vous êtes dans cette bonne vieille ville de Birmingham, en Angleterre, au XIVe siècle.Le pays est ravagé par une épidémie de zombies. Et vous êtes le seul survivant.La ville a été reconstituée fidèlement. Et même si le jeu sort très prochainement en accès anticipé, avec juste une petite portion disponible.Il sera disponible sur PC, via Steam