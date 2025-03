Quantum Witch, un jeu d'aventure LGBTQ+

Publié le Jeudi 27 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça rend gai

On emmerde les aigris qui se sentent agressés dans leur masculinité ou leur religion par une façon d'aimer qui n'est pas la leur. Nous, on aime et on en parle : Quantum Witch est un jeu d'aventure LGBTQ+. Un jeu d'aventure en pixel art, plutôt joli d'ailleurs, qui va raconter l'histoire de Ren.Ren est une vingtenaire, gardienne de troupeau, qui est projetée dans une réalité alternative, en plein conflit multivers alors qu'elle voulait simplement retrouver son troupeau qui a disparu.Ah, et elle va aussi chercher l'amour. Une femme. Parce que Ren est une gardienne qui aime les femmes. On a ça en commun et c'est chouette.Le jeu sort en juin prochain, sur PC, via Steam . Il est signé NikkiJay. Une démo est disponible, dès maintenant, gratuitement.