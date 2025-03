- Tactics Unlimited est sorti

Publié le Mercredi 26 mars 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Football Manager 2025 ?

Développé par 2tainment, un studio indépendant, Tactics Unlimited vient de sortir, sur PC, via Steam . Pour rappel, il s'agit d'un jeu de gestion de clubs de foot.Gestion de l'équipe, recrutement, tactiques à mettre au point durant les entraînements, gestion du personnel et de l'infrastructure, gestion des sponsors, des fans, du marketing... et même un mode multijoueur sont prévus pour le jeu.Contrairement à Football Manager, pour ne citer que lui, les équipes sont fictives. Question de droits. Mais un mode éditeur permet de changer tous les noms des joueurs et des équipes...Les matchs sont présentés en 3D, durant lesquels vous pourrez décider de jouer des cartes spéciales qui permettront de mettre en place des tactiques spéciales et d'insuffler à vos joueurs un surplus de puissance et de technique, histoire de faire basculer le match.