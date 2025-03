Maze Mice : le jeu du chat et de la souris, pour le 2 mai

Publié le Jeudi 27 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu au poil

Maze Mice est un mélange de jeu de labyrinthe et de roguelite, dans lequel vous allez incarner une souris. Le but ? Vous échapper, bien entendu. Mais attention : les chats veillent. Des hordes de chats. Et vous devrez aussi, dans votre tentative de foutre le camp, récupérer divers objets.Le jeu a une particularité : quand vous lâchez les commandes, le temps se fige. Vous avez alors tout loisir de réfléchir aux prochains mouvements de votre rongeur.Développé par TrampolineTales, Maze Mice sortira le 2 mai prochain sur PC, sur Steam , en accès anticipé.Au fil de votre progression, vous pourrez débloquer de nouvelles souris et des améliorations pour mieux performer.