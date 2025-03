Captain Wayne - Vacation Desperation, un FPS old-school délirant

Publié le Jeudi 27 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Cobra, en plus con ?

Captain Wayne - Vacation Desperation est un FPS aux graphismes cartoon, avec un soupçon de pixels, qui n'est pas sans rappeler les classiques du genre des années 90.Vous allez incarner le fameux Captain Wayne, dont le but est de dépouiller toutes les riches enflures de la planète. Avec son bras transformé en fusil à pompe, il fait régner la terreur. Jusqu'à se retrouver coincé sur l'île d'Orca, peuplée de mercenaires. L'heure est au ménage. Et il faudra repasser un coup de serpillère après son passage...Fun, délirant, barré, le jeu est développé par Ciaran Games LLC et édité par Silver Lining Interactive. Il sortira cette année sur PC, via Steam , où une démo est d'ores et déjà disponible.