(TEST) WWE 2K25 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Publié le Jeudi 27 mars 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ma vie en slip

Contrairement aux idées reçues, je n'ai rien d'un exhibitionniste. J'ai une certaine pudeur et je n'étale pas mon physique de plus en plus ingrat au fil des années à tout va.Mais j'avoue que j'aime bien me balader à poil chez moi.Ou du moins, en slip.Si je le pouvais, je passerais ma vie en slip.C'est confortable, un slip. Ça maintient bien le zguègue en place. Je déteste les caleçon, avec la trompe qui se balance au rythme des pas et vient s'échouer mollement contre la cuisse. J'aime quand tout est maintenu, bien en place. J'aime les slips. Pas certain, pourtant, que je le trimballe sur un ring pour le montrer à qui veut...