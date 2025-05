(TEST) Maliki : Poison of the Past (PC, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 2 mai 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un RPG à la française

Tiré d'une BD à succès, édité chez Ankama, mais avec aussi une vie en ligne assez intense, Maliki se voit, cette fois, adapté en jeu vidéo.Initialement très tourné vers une cible féminine et plus particulièrement ado, la série explore ici une nouvelle facette de son univers, qui devrait raisonner chez un peu plus de monde.En tout cas, si les fans seront conquis d'avance, les amateurs de RPG au tour par tour et aussi ceux qui aiment se taper un chouette petit jeu avec une chouette petite histoire, feraient bien d'y jeter un coup d'oeil.