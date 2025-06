Vindictus : Defying Fate s'offre un alpha-test

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Combats effrénés

Vindictus : Defying Fate est un jeu d'action fantasy qui vous plonge dans un monde où des monstres plus puissants les uns que les autres détruisent des villages et exterminent les voyageurs.Vous allez incarner un guerrier ou une guerrière et tenter de rétablir l'ordre dans ces terres où le chaos règne.Le jeu base son système de combat sur les frappes et esquives les parades et les contre-attaques et les combos. Tout se jouera aussi sur vos compétences, développées au fil de votre aventure et de l'expérience glanée.4 personnages jouables sont prévus : Lann et Fiona, ainsi que Delia et Karok. Un système de compagnon PNJ est aussi inclus. Ajoutez de l'artisanat d'armes, des raids multijoueurs, un système de capacités...Le jeu, développé par Nexon, s'offre actuellement un alpha-test. Pour y participer, demandez votre accès ici