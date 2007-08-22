(TEST) Screamer (PC, PS5, Xbox Series)

PubliÃ© le Lundi 30 mars 2026 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dans l'habitacle, personne ne vous entend crier

Au volant, je me débrouille. Je sais. N'importe quel crétin est capable de se définir comme un pro de la conduite, persuadé d'être un champion du monde et que ce sont les autres qui conduisent mal, alors que c'est un vrai danger sur la route, doublé d'un débile profond dans la vie de tous les jours.Mais je vous assure, au volant, je me débrouille.Et pas seulement dans la réalité. Virtuellement aussi. Depuis toutes ces années, je m'en suis tapé, des kilomètres de circuits, lancé à des allures folles.J'en ai eu, des victoires. Des défaites aussi. Des accidents, parfois. Mais j'en ai mangé, de l'asphalte, sur un genre de jeu que j'affectionne tout particulièrement.Après, ça dépend du genre...