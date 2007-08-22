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Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Trust GXT 122 Felox+, une souris gaming de qualité
Bien et surtout, pas chèreQuand on nous propose de tester une souris sans fil à un prix tel que celui-là, généralement, on refuse. Les marques chinoises à deux balles, ça va bien deux minutes, mais on n'a pas de temps à perdre avec ces cochonneries.
Quand c'est Trust qui est derrière la proposition, on y repense à deux fois.
Parce qu'on connaît leurs produits. On sait que c'est de la bonne came. On sait que ça tient la route. On sait qu'on n'est jamais déçu...
Alors finalement, oui. On a testé. Parce qu'à ce prix-là, c'est forcément de la merde et on se doit de le dire.
Hein, que c'est forcément de la merde... hein ?
Ben non.
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