(TEST) Trust GXT 122 Felox+, une souris gaming de qualité

Publié le Jeudi 23 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Bien et surtout, pas chère

Quand on nous propose de tester une souris sans fil à un prix tel que celui-là, généralement, on refuse. Les marques chinoises à deux balles, ça va bien deux minutes, mais on n'a pas de temps à perdre avec ces cochonneries.Quand c'est Trust qui est derrière la proposition, on y repense à deux fois.Parce qu'on connaît leurs produits. On sait que c'est de la bonne came. On sait que ça tient la route. On sait qu'on n'est jamais déçu...Alors finalement, oui. On a testé. Parce qu'à ce prix-là, c'est forcément de la merde et on se doit de le dire.Hein, que c'est forcément de la merde... hein ?Ben non.