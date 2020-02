- Resident Evil Resistance à l'approche

Publié le Jeudi 13 février 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Asymétrie

Le Casino : Un lieu de divertissement pour les amateurs de sensations fortes... et les Masterminds vicieux. Ses machines à sous toujours en activité et ses jetons éparpillés au sol racontent l'histoire sinistre de la désertion précipitée de ce lieu lors de l'effondrement de Raccoon City.

Le Parc abandonné : Un Parc sur le thème de l'horreur situé à la périphérie de Raccoon City. Il a lui aussi été laissé à l'abandon lorsque zombies et armes biologiques ont envahi Raccoon City. Aujourd'hui, des monstres terriblement réels ont remplacé les imaginaires et attendent patiemment leurs prochaines victimes.

Resident Evil Resistance est un Survival Horror asymétrique, dans lequel 4 survivants doivent réussir à s'échapper tandis qu'un joueur incarne le Mastermind, un tueur sadique qui veut les voir mourir.Deux nouveaux masterinds, issus de l'univers de Resident Evil, ont été dévoilés. Il s'agit d'Alex Wesker de Resident Evil Revelations 2 et Ozwell E. Spencer, fondateur d'Umbrella Corporation.Deux nouvceaux lieux ont également été dévoilés :Le jeu est prévu sur PC, PS4 et Xbox One le 3 avril prochain.