(TEST) Lexip Np93 Alpha, une souris gaming avec joystick intégré

Publié le Vendredi 14 février 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Surprenant

D'un côté, il y a ceux qui préfèrent jouer à la manette. De l'autre, ceux qui ne jurent qu'au combo souris/clavier. D'un côté, les adeptes du stick contre de l'autre, les adeptes du clic.Et si, pour une fois, on réunissait les deux croyances dans un grand moment d'amour et de joie ? Et si on faisait... une souris avec un joystick ?Voilà sans doute ce que ce sont dits les mecs de la R&D chez Lexip. Un soir de bonne grosse cuite. Et pour aller au bout de leur délire (ou alors ils n'ont pas décuvé depuis)... ils l'ont créée.Mais le pire, en fait, c'est que... ça marche. Et bien en plus.