- Marvel's Avengers : 3 éditions en précommande

Publié le Vendredi 14 février 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Avec du bonus

Repoussé en début d'année jusqu'au 4 septembre prochain au lieu du 15 mai, Marvel's Avengers refait parler de lui pour ses précommandes. Le jeu sortia en Earth's Mightiest et Édition Deluxe en même temps que l'Édition Standard.Si vous précommandez le jeu, vous obtiendrez un accès à la Bêta (chez les revendeurs participants), un pack de tenues Héritage Marvel et une plaque d'identification exclusive. L'Édition Deluxe de Marvel's Avengers contient un pack de tenues Obsidienne exclusif (six tenues de super-héros), six plaques d'identification Obsidienne exclusives et 72 heures d'accès anticipé. L'Édition Earth's Mightiest contient une statue de Captain America de 30 cm, un exemplaire de l'Édition Deluxe, un Steelbook exclusif, une Bobblehead Hulk, un porte-clés Mjolnir, la boucle de ceinture de Black Widow, un schéma de prototype d'armure d'Iron Man, le badge de membre honoraire des Avengers de Kamala Khan, une photo-souvenir des Avengers, ainsi que 72 heures d'accès anticipé avant la sortie du jeu.