- Utawarerumono: Prelude to the Fallen annoncé pour mai

Publié le Vendredi 14 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Série phare de NIS America, Utawarerumono s'offre un prologue, qui sortira le 29 mai sur PS4. Utawarerumono: Prelude to the Fallen raconte les origines de la saga. C'est l'histoire d'un homme amnésique qui se réveille dans un monde inconnu. Il est recueilli par une tribu de villageois et traité comme l'un des leurs.Ces villageois lui donnent un nom : Hakuoro. Quand des ennemis menacent son village, Huakuoro décide de se dresser contre eux..Ce nouveau JRPG s'offre une bande-annonce pour illustrer tout ça.