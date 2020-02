- Sakura Wars annoncé sur PS4 pour le 28 avril

Publié le Vendredi 14 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le pouvoir des fleurs...

L’escadron d’attaque de l’Empire doit défendre Tōkyō contre un démon menaçant dans cette aventure fantastique. Composée de soldats en temps de guerre qui se muent en acteurs de théâtre en temps de paix, la Brigade des Fleurs n’est plus que l’ombre d’elle-même et risque d’être dissoute. Vous incarnez Seijūrō Kamiyama, son nouveau capitaine, et il ne tient qu’à vous de renverser la vapeur.

Au cours de votre aventure, vous aurez l'occasion d'interagir avec un grand nombre de personnages passionnants grâce au système de dialogues dynamiques « LIPS », qui vous permet de choisir quoi dire et de quelle manière le faire. Cela aura un impact sur vos relations, à la fois sur le champ de bataille et en dehors. Articulé autour de puissants mechs, le système de combat riche en options permet de tirer pleinement avantage des caractéristiques uniques de chacun des membres de l'équipe. Avec ses nombreuses séquences animées et ses personnages passionnants, le jeu vous donnera davantage envie de savoir ce qui se passe par la suite.

Saga culte signée Sega, lancée en 1995 sur Saturn, Sakura Wars s'offre un nouvel opus sur PS4 dès le 28 avril. Ce JRPG est un reboot de la série.Dans un monde mâtiné de Steampunk, Fantasy et de Mechwarrior, vous allez devoir commander la Brigade des Fleurs et défendre Tokyo à l'aide de vos machines de combat contre l'invasion d'un démon et ses monstres.Un grand classique qui fait la part belle aux personnages et au scénario.