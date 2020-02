- Darksiders Genesis sort aujourd'hui sur consoles

Publié le Vendredi 14 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Jouez à deux pour la Saint Valentin

Après être sorti en décembre dernier sur PC (d'ailleurs vous pouvez retrouver notre test ici ), Darksiders Genesis sort aujourd'hui sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.Pour rappel, on y incarne Discorde, le dernier des 4 Cavaliers de l'Apocalypse, dans une formule réadaptée en hack'n'slash, avec la possibilité de coopérer avec un ami, puisque le Cavalier est accompagné de son frère, Guerre.Le jeu se place avant les évènements du premier Darksiders.Et on vous le conseille, donc.