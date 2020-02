- Iris and The Giant : un jeu français entre RPG, Roguelike et jeu de cartes

Publié le Vendredi 14 février 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Un prénom de fleur

Iris est une jeune femme tourmentée qui cherche à combattre ses propres démons et appaiser sa colère. Vous allez la suivre, ou du moins parcourir ses propres pensées et souvenirs, pour l'aider dans sa quête.Iris and the Giant est un jeu aux graphismes minimalistes, développé par le studio français Goblinz Studio. Il s'agit d'un mélange de RPG, Roguelike et jeu de cartes. Une démo gratuite est disponible sur Steam Il faudra récupérer des cartes au fil de l'aventure, construire son deck et aider Iris lors de ses combats au tour par tour, en utilisant ces cartes pour chaque attaque ou défense.Le jeu est annoncé pour le 27 février.