- The Dark Eye: Book of Heroes, l'oeil noir sans maquillage

Publié le Vendredi 14 février 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi alléchant

Toujours prévu poru cette année, sans date de sortie annoncée toutefois, The Dark Eye: Book of Heroes est signé du développeur Random Potion et de l'éditeur Wild River Games.Comme son nom l'indique, le jeu est tiré de la célèbre franchise de jeux de rôle L'oeil Noir. jusqu'à 4 joueurs pourront explorer des donjons et parcourir des régions du monde d'Aventuria.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée et elle donne toujours autant envie.