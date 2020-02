Mega Man Zero/ZX Legacy Collection est sorti

Publié le Mercredi 26 février 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Souvenirs, souvenirs...

Capcom vient de sortir sa compilation Mega Man Zero/ZX Legacy Collection sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Elle contient six jeux issus de l'univers Mega Man.Si une refonte graphique a bien entendu été faite, les joueurs nostalgiques pourront tout de même jouer avec les graphismes d’origine, alors que les joueurs les moins expérimentés pourront choisir le mode Casual, qui rend le jeu moins exigeant.Un système de points de sauvegarde a également été ajouté. Enfin, plus de 650 illustrations viennent compléter cette compilation, ainsi que la sélection complète des musiques, originales et nouveaux arrangements.