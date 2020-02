Samurai Shodown est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 26 février 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ça va trancher, chérie...

Déjà sorti sur PS4 et Xbox One l'été dernier ( notre test ici ), Samurai Shodown est désormais disponible sur Nintendo Switch. Ce remake du jeu de combats signé SNK datant de 1993 revient sur le devant de la scène en proposant une complète refonte du jeu d'origine, en passant à des graphismes 3D, mais aussi avec différents mode et, une IA retravaillée...13 personnages jouables sont rejoints par 3 nouveaux combattants exclusifs. Plus qu'un remake, il s'agit d'un véritable reboot puisque l'action se déroule un an avant les évènements du jeu original.Prix de vente : 50 €. Ah oui, tout de même...