(TEST) Nioh 2 (PS4)

Publié le Vendredi 13 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Gigot d'aNioh

J'avoue. Les jeux dont la difficulté est poussée à l'extrême juste dans le but de rajouter du challenge et de la durée de vie, aujourd'hui, ça m'emmerde. J'estime même, vu les possibilités actuelles pour un jeu vidéo liées aux capacités techniques des consoles et ordis modernes, que c'est un mélange de paresse et de manque d'imagination.J'ai été élevé à Ghots'n'Goblins, voyez-vous. Et ce ne sont pas les Dark Souls, Sekior et autres Nioh qui arriveront à m'impressionner par leur difficulté.Vincent, lui, n'a pas connu cet âge d'or et se cherche donc encore de nouvelles références. Il en a trouvé une, avec Nioh 2.